Москва, , 06:30 — REGNUM Адвокат Александр Худабейда, защищающий интересы предпринимателя Альберта Худояна, отверг факт передачи им взяток генералам МВД России за перевод из СИЗО под домашний арест.

«Худоян не передавал никому никаких взяток, в момент передачи дела в СД находился в СИЗО «Бутырка», — цитирует РИА Новости адвоката.

Ранее СМИ сообщали, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД России — генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова, Александра Красовского и старшего следователя по особо важным делам СК МВД России Александра Брянцева.

По информации следствия, они изъяли уголовное дело подозреваемого в мошенничестве Худояна, злоупотребив своими полномочиями. В ведомстве также отмечают, что они ходатайствовали о переводе Худояна под домашний арест.

Незаконные действия, полагают следователи, производились с целью получения вознаграждения — взятки в размере 10 млн рублей. Постановление о возбуждении дела подписал 1 апреля лично председатель СК Александр Бастрыкин.