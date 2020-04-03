Хабаровск, , 06:17 — REGNUM Пожар площадью более 6 тыс. гектаров охватил леса в Солнечном районе Хабаровского края, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пожароопасная обстановка в регионе ухудшается. За прошедшие сутки выявлены новые очаги лесных пожаров.

Пожар в Солнечном районе — самый крупный в данный момент. У специалистов управления лесами правительства Хабаровского края, не вызывает сомнений тот факт, что лес подожгли местные жители. Пожар уже локализован, делается все возможное для его тушения.

Как сообщало ИА REGNUM, из года в год причиной лесных пожаров в Хабаровском крае становится небрежное отношение к природе со стороны жителей таежных поселков. В итоге пожары уничтожают огромные площади лесов.