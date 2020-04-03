Шкотовский район, Приморский край, , 06:09 — REGNUM В Приморье на важнейшей для края трассе Владивосток — Находка рухнул автомобильный мост, дорога перекрыта.

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Автомобильный мост через реку Суходол рухнул в Шкотовском районе Приморья, возле посёлка Романовка. В результате обрушения моста повреждён автомобиль Тойота-Приус, пишет PrimaMedia.

Как рассказывают очевидцы происшествия, при падении моста никто из людей не пострадал. В настоящее время проезд по маршруту Владивосток — Находка возможен только через город Партизанск по альтернативной трассе, на которой также имеется ряд мостов, находящихся в аварийном состоянии. При этом маршрут удлиняется на сотню километров.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в Приморье на этой же трассе было прекращено движение по частично обвалившемуся мосту, в объезд которого имеется альтернативная дорога.