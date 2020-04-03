Красноярск, , 05:55 — REGNUM Частный дом загорелся в городе Канске Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что общая площадь возгорания достигала 67 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. После ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружили тела троих человек. В настоящее время выясняются причины пожара, а также устанавливаются личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта произошел пожар в жилом доме в Уфе из-за воспламенения масла на плите. Пожар удалось ликвидировать, однако женщина с маленьким ребенком, проживавшие в квартире, получили ожоги различной степени тяжести. Их отправили в больницу в тяжелом состоянии.

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