Целинный район, Курганская область, , 05:16 — REGNUM В Курганской области дрога к селу Усть-Уйскому затоплена водой из-за весеннего паводка. За сутки с 1 по 2 апреля уровень воды в местной реке Уй вырос сразу на 44 сантиметра, сообщает администрация Целинного района.

Сообщается, что в посёлке создан необходимый запас продуктов питания, лекарств, горюче-смазочных материалов, организована лодочная переправа.

В ГУ МЧС по Курганской области порталу 45.ru пояснили, что проезд в село Усть-Уйское возможен на грузовиках, есть две лодки для переправы, поэтому жизнеобеспечение местных жителей не нарушено.