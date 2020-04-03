Куньмин, Китай, , 02:50 — REGNUM Лесной пожар, разгоревшийся 1 апреля в провинции Юньнань на юго-западной границе с Лаосом, взят под контроль, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Пожар, разгоревшийся в деревне Иу уезда Мэнла в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции, был взят под контроль после того, как 60 пожарных были направлены на место возгорания. Еще 80 местных жителей присоединились к пожарным.

Жертв или пострадавших в пожаре не выявлено. Пожар сначала начался в Лаосе, а затем перекинулся через границу с Китаем в национальный заповедник Сишуанбаньны. Фронт огня растянулся на 200 метров.

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