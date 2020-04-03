Чэнду, Китай, , 02:22 — REGNUM Более 4000 человек пострадали от землетрясения магнитудой 5,6 в уезде Шицю провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа.

Землетрясение привело к повреждению более 790 домов жителей 84 местных деревень. Экономические потери оцениваются в размере 79,83 млн юаней (около $11,28 млн), сообщили в местном департаменте по связям с общественностью. Жертв или пострадавших не выявлено.

Землетрясение произошло в Гардзе-Тимбетском автономном округе в 20:23 по местному времени 1 апреля. Местные власти сообщили, что эпицентр толчков расположен в 559 км от столицы провинции Сычуань города Чэнду. Местность слабо заселена.

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