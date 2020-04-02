Ташкент, , 23:53 — REGNUM Около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов в Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.

Хостел Let99

» Им созданы все условия для проживания, организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт», говорится в сообщении.

МИД опровергает факт скопления граждан Республики Узбекистан в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский».

"Большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами», говорится в сообщении.