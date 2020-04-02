Тверь, , 22:17 — REGNUM Крупную лабораторию ликвидировала полиция в Тверской области, об этом сообщила пресс-служба МВД России 2 апреля. Операция проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из Тверской области пресечена деятельность лаборатории, в которой изготавливались синтетические наркотики. Незаконное производство находилось на территории домовладения в Калининском районе Тверской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители изъяли более килограмма мефедрона и 2,4 тыс. литров реактивов, а также оборудование для изготовления наркотических средств, в том числе установка для химического синтеза и реактор. По подозрению в организации противоправной деятельности задержаны два человека.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, оба фигуранта арестованы.