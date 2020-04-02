Ташкент, , 22:13 — REGNUM Агентство по международному развитию США (USAID) поможет Узбекистану в борьбе против распространения COVID-19, сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте.

В частности, Узбекистану будут предоставлены средства для подготовки лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, профилактики и контроля инфекций в медицинских учреждениях, улучшения эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшения ведения учета больных COVID-19.

В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 190 человек, зараженных коронавирусом.