Ташкент, , 22:11 — REGNUM По состоянию на январь 2020 года в Ташкенте зарегистрировано более 460 000 автомобилей, из которых 396 000, или 86%, приходится на частный сектор, сообщает Госкомэкологии Узбекистана,

«Во время карантина будет разрешено движение около 10 000 транспортных средств, а оставшиеся 450 000 транспортных средств будут временно остановлены, что предотвратит выброс более 32,5 тысяч тонн вредных веществ в атмосферу в месяц», говорится в сообщении.

На сегодня, число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 190.