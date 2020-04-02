Загреб, , 20:26 — REGNUM Председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и положению сербов в регионе Миодраг Линта 2 апреля предупредил власти Хорватии о новых проявлениях языка ненависти, направленного против сербского меньшинства, и потребовал как можно скорее выявить и наказать ответственных.

На таблице с названием населенного пункта Морполача вблизи Бенковца появились граффити «Убей серба», а на стене одного из разрушенных общественных зданий — усташский символ «U» и надпись «Хорватский Вуковар».

По словам Линты, эти граффити «призывают к расправе над немногочисленными сербами в Морполаче и других сербских селах в окрестности». Также он высказал сомнения в том, что хорватские власти предпримут какие-либо действия против авторов этих надписей.

Линта напомнил, что в 2017 году проусташские активисты не дали сербам в селе Морполача отпраздновать православный праздник — День святого Василия. Объединения хорватских ветеранов войны 90-х годов накануне праздника через местное издание «Задарски лист» интенсивно разжигали ненависть к сербам.

Село Морполача известно тем, что немногочисленные сербы, которые вернулись в него, в 2015 году накануне Дня святого Ильи на сельском кладбище воздвигли православный крест высотой в 6,5 метров. В 1991 году в селе проживало 389 сербов. По данным на 2011 год, их осталось 49.