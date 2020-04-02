Минск, , 20:10 — REGNUM После комментариев на тему распространения коронавируса COVID-19 в Белоруссии в местную прокуратуру вызвали врача витебской больницы скорой медпомощи Наталью Ларионову. Поводом стала запись на её странице в социальной сети, где обосновывалась необходимость введения карантина.

1 апреля Ларионова была подвергнута допросу. Её показания записали на видео.

Врач признала, что она разместила на своей странице сообщение с утверждением, что в Витебске ситуация с коронавирусом «начала выходить из-под контроля» и что цифры по заболеваемости, которые власти Белоруссии отправляют в ВОЗ, «абсолютно мифические».

Официальные данные: В Белоруссии выявлено 254 случая заражения коронавирусом COVID-19

«Я получила повестку, в которой говорилось, что 1 апреля к 16 часам мне надлежит явиться к заместителю начальника прокуратуры области для опроса в рамках проводимой проверки по поводу моего поста в интернете», — сообщила Ларионова.

Она рассказала, что в прокуратуре у неё поинтересовались, откуда она брала информацию для своей публикации и на чем основываются ее выводы о ситуации с коронавирусом в Витебске и в Белоруссии.

«Я сказала, что сведения взяла из разговоров с коллегами-медиками, которые видят, что происходит, и обсуждают это между собой. Также я окончила мединститут, где изучают эпидемиологию. Все медики реально оценивают сейчас ситуацию, но молчат — не знаю почему. В прокуратуре у меня спросили, сколько человек болеет. Я ответила, что точное количество не знаю. Поинтересовались и тем, кто болел из врачей. Назвала их должности. Под конец разговора спросили, какие меры, по-моему, нужно ввести. Я сказала: карантин. И объяснила почему», — рассказала врач.

Читайте аналитику по ситуации: Коронавирус в Белоруссии: удастся ли скрыть масштабы катастрофы

Ларионова сообщила порталу tut. by, что после публикации в соцсети витебские медики поддержали и поблагодарили за смелость.

«Когда ты стоишь перед лицом возможной смерти — уже ничего не страшно. У меня все вокруг — врачи: и родители, и братья, и сестры, и друзья. То есть медицина — мой мир, моя большая семья. И все врачи понимают, что сейчас творится в стране. Но система — она сильнее. И люди боятся открыто говорить. Я — решилась это сделать», — сказала Ларионова.

Администрация Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи также прокомментировала ситуацию. Заместитель главного врача Витебской БСМП Александр Винников заверил: наказывать Ларионову не будут.

«А за что? Зачем нам плодить мучеников? Чтобы народ возмущался: вот ее наказали? Трудовую дисциплину специалист не нарушает. А то, что она выражает в интернете свои эмоции, переживания, — это ее право», — сказал представитель витебского медучреждения.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Коронавирус COVID-19