Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии поджогов в Екатеринбурге. Об этом написал депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

По словам парламентария, «подозрительного молодого человека» поймали дорожные полицейские. Следователи уже допросили гражданина с полиграфом, и пойманный уже даёт признательные показания.

«На данный момент признался в пяти поджогах, в том числе на Омской, 91, где заживо сгорело восемь человек», — написал Вихарев.

Задержанный может являться пироманом, а поджоги были совершены им «без какой-либо причины», добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге за последние 30 дней горели восемь бараков. В одном из пожаров погибли восемь человек. Полиция открыла уголовные дела по признакам поджогов.

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