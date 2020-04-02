Москва, , 19:49 — REGNUM В Москве двое сотрудников транспортной полиции задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, сотрудники линейного отдела МВД на станции «Москва-Савёловская» были задержаны в рамках оперативных мероприятий, проведённых отделом собственной безопасности МВД совместно с представителями ФСБ.

«Транспортные полицейские подозреваются в получении денежных средств от гражданина за содействие в его трудоустройстве на службу в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».

Руководством управления на транспорта МВД России по Центральному ФО также назначена служебная проверка, по результатам которой нарушившие закон сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные начальники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, добавили в пресс-службе.