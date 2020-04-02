Москва, , 19:17 — REGNUM Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Москвы, обвиняемой в попытке организации передачи взятки в размере 250 тыс.$ за прекращение уголовного преследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии обвинения, женщина, получила сведения о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении должностного лица одного из Московских научно-исследовательских институтов, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). После чего она неоднократно пыталась склонить его к даче взятки в размере 250 тыс.$ сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования. Женщина предполагала, что при передаче денег она будет выполнять роль посредника.

Сотрудники полиции задержали женщину во время получения первой части оговоренной суммы. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 («Покушением на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Материалы дела с обвинительным заключением прокурора переданы в Мещанский суд Москвы.