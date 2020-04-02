Калуга, , 19:50 — REGNUM В Калуге продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения в квартире одного из домов по Грабцевскому шоссе тел 70-летнего мужчины и его 51-летней квартирантки, сообщили 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 23 февраля в квартире 70-летнего погибшего находились ещё четыре человека. На почве ссоры 29-летний безработный калужанин избил до смерти пожилого хозяина квартиры и его квартирантку. Затем злоумышленник с двумя свидетелями, роль которых в произошедшем ещё устанавливается, покинули квартиру.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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