Москва, , 17:52 — REGNUM В Москве задержали мужчину, угнавшего автомобиль каршеринга при помощи купленного в интернете аккаунта. Об этом 2 апреля сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился представитель каршеринговой компании, заявивший об угоне иномарки ценой 750 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 20-летнего мужчину.

Установлено, что подозреваемый воспользовался мобильным приложением с аккаунта, приобретенного в сети интернет, после чего завел автомобиль и уехал.

Следствие возбудила уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».