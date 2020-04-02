Москва, , 17:30 — REGNUM В Москве с ранением рук госпитализирован бизнесмен, экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии шока, пишет «360».

По данным Telegram-канала Mash, Джабраилов пытался покончить с собой в гостинице на Измайловском шоссе в Москве, скорую вызвал его водитель. Факт попытки суицида подтвердила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, Умар Джабраилов попадает в криминальные сводки уже не впервые. Так, в августе 2017 года он был задержан в гостинице Four Seasons в центре Москвы за стрельбу в номере из принадлежащ­его ему наградного пистолета. Пострадавших в результате происшествия не было, а сам бизнесмен попал под уголовную статью о хулиганстве.

За применение оружия в гостинице, где находилось множество других людей, ему назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

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