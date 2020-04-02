Самара, , 15:56 — REGNUM Инфицированный новой коронавирусной инфекцией гражданин, которого выявили в минувшие сутки на территории Самарской области, прибыл из Австрии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот гражданин проживает в Самаре. Еще один инфицированный, житель Тольятти, был выявлен из круга контактных лиц.

Отмечается, что результаты подтверждены в установленном порядке. В настоящее время уже определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время проводится медицинское обследование.

Сообщается, что семь пациентов в Самарской области с COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки на территории Самарской области были зарегистрированы два случая заболевания новым коронавирусом. Таким образом, на 2 апреля число случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличилось до 17.

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