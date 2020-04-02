Кропивницкий, Украина, , 15:52 — REGNUM В Кировограде (переименован в Кропивницкий) двое пассажиров разбили лобовое стекло автобуса после того, как кондуктор попросила их надеть маски. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба местного горсовета на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мужчина и женщина, из-за просьбы кондуктора надеть маски, разбили лобовое стекло автобуса… Событие произошло на 103 маршруте, в автобусе А-26», — сказано в сообщении.

Пассажиры зашли в автобус на конечной остановке. После того, как им сделали замечание, они начали бить в стекло и попытались выломать дверь, а затем бросили кирпич в лобовое стекло.

В результате инцидента никто не пострадал, автобус сняли с рейса. Сумма нанесённого ущерба составляет около 16 тыс. гривен (44 тыс. рублей).

По словам директора одного из транспортных предприятий города, это не единственный подобный инцидент — ранее на 44 маршруте пассажир, после отказа взять его в салон, начал бросать в маршрутку камни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны «повзрослеть» и сидеть дома, сравнив пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: Повзрослейте уже! Зеленский в очередной раз призвал украинцев сидеть дома