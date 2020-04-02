Каменск-Уральский, Свердловская область, , 15:58 — REGNUM Пожарные Каменса-Уральского (Свердловская область) потушили пожар в ангаре в транспортными средствами и горючесмазочными материалами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Пожар потушили чуть более чем за полтора часа. Открытое горение произошло на площадке по улице Уральской. Там находились легковые автомобили, катер и прицеп — теперь все транспортные средства полностью повреждены. Пожарным мешал сильный ветер и тот факт, что внутри ангар оказался обшит фанерой и утеплителем.

Огнеборцы смогли локализовать огонь и не дать ему перекинуться на соседнее здание в 10 метрах от ангара. Сейчас осуществляется проливка и разборка сгоревших конструкций.

«Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели», — уточняют в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре стало известно в 14:33 по местному времени. Тушение осложнялось тем, что в помещении находились бочки с горючим.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральском городе загорелся ангар, содержащий бочки с горючим