Киев, , 15:04 — REGNUM В селе Жоравка Киевской области мужчина пришёл просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия с самодельным пистолетом, сообщила 2 апреля пресс-служба Национальной полиции области.

По данным следствия, мужчины вышли на улицу, после чего 59-летний житель села достал самодельный пистолет и выстрелил в живот директору предприятия. На шум сбежались люди, и в этот момент на месте ЧП прогремел взрыв.

Мужчина погиб, директор фермерского предприятия и юрист компании получили ранения и были госпитализированы.

Полиция устанавливает детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева спецназ задержал неадекватного жителя Западной Украины, который устроил погром в подъезде.

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