Москва, , 14:49 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Москве семерых подозреваемых в серии мошенничеств с пенсионерами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники звонили пенсионерам и, представляясь, работниками поликлиник, сообщали, что согласно полученным результатам анализов, у них выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо купить дорогостоящие медицинские препараты. Курьеры доставляли препараты и забирали оплату, а пенсионеры через какое-то время обнаруживали, что приобрели безвредные добавки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала семерых подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, координаторы и курьеры.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).