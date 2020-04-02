Барнаул, , 14:41 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлен четвертый официально зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией, рассказали, как чувствует себя младенец, рождённый от заражённой COVID-19 матери.

Как сообщает оперативный штаб Алтайского края со ссылкой на региональный минздрав, состояние ребёнка, находящегося в данное время под наблюдением медицинских работников городской больницы N11 в Барнауле, удовлетворительное. Малышу уже провели тест на выявление коронавррусной инфекции, биометариал направлен в ПЦР-лабораторию, его результатах будет сообщено дополнительно.

Тем временем, всех медицинских работников, контатировавших с пациенткой, отправили в самоизоляцию, а в самом роддоме проведена дезинфекция, данное учреждение родолжает работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае начитывается уже четыре официально подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Первые три связаны с семейной парой, побывавшей в Доминиканской Республике. По прибытии в Барнаул они почему-то не были поставлены на учёт даже после того, ка женщина рассказала о появившихся у неё симптомах ОРВИ. Её муж, тем временем, ходил на работу и считал себя здоровым. Так появился третий заражённый — контактное лицо.

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Вместе с тем, как отмечал ранее в своём Telegram-канале главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников, если у беременной женщины обнаружился положительный тест на COVID-19, то это вовсе не означает, что ребёнок родится заболевшим.

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