Самара, , 14:24 — REGNUM Самарские таможенники пресекли попытки вывоза из России дезинфицирующих средств, противогазов и медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба таможни Самарской области.

В начале марта на стационарном контрольном пункте «Акбулак» в Оренбургской области в отсеке грузового автомобиля, который направлялся в Казахстан, нашли 3,3 тыс. одноразовых хирургических халатов и 2 тыс. медицинских масок.

23 марта в машине, которая ехала в Киргизию, обнаружили 835 противогазов типа ГП-5 и ГП-7.

26 марта на приграничном участке территории России с Казахстаном в нескольких автомобилях пытались вывезти 525 кг дезинфицирующего средства.

По всем выявленным фактам в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 марта действует запрет на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования. Ограничение продлится до 1 июня 2020 года. Это решение правительство РФ приняло на фоне распространения нового типа коронавируса. исключение составляет вывоз такой продукции в качестве гуманитарной помощи.