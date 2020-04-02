Москва, , 14:21 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве знакомого на паркинге торгового центра на севере Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

По версии следствия, 2 апреля мужчина, находясь на паркинге торгового центра на севере Москвы, ударил своего знакомого 1985 года рождения ножом. После чего тот скончался на месте. Известно, что нападавший находился в состоянии опьянения.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый 1986 года рождения задержан.