Триполи, , 14:19 — REGNUM В результате боевых действий в столице Ливии, городе Триполи, погибли по меньшей мере двое мирных жителей. Об этом 2 апреля сообщается в заявлении Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Руководство ПНС обвинило в гибели людей Ливийскую национальную армию (ЛНА), возглавляемую главнокомандующим Халифой Хафтаром.

В сообщении ПНС говорится, что гибель людей наступила после ракетного обстрела аэропорта Митига, который якобы регулярно обстреливается военными Хафтара.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, с тех пор страна фактически расколота на несколько противоборствующих анклавов, наиболее крупными из которых являются ПНС и ЛНА.

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