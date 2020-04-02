Барнаул, , 14:08 — REGNUM Информацию о новых особенностях коронавируса, выявленных в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии (Италия), корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

По его мнению, пока затруднительно на основании лишь пяти летальных случаев при малосимптомном течении коронавирусной инфекции делать далеко идущие выводы:

Кандидат медицинских наук Павел Шумихин «К тому же отсутствует информация о непосредственной причине смерти пациентов по результатам вскрытия и морфологических исследований биологического материала. Можно лишь предположить, что речь идет о молниеносном течении заболевания, которое встречается при различных инфекциях и приводит к смерти за считанные часы, несмотря на своевременное и адекватное лечение».

Напомним, ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на российских военных врачей, борющихся с коронавирусом в Италии, известил о том, что в городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди у которых был выявлен COVID-19, просто засыпали и не просыпались. За последние сутки таких «странных» смертей было зафиксировано не менее пяти.

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