Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:59 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) горит ангар, на котором находятся бочки с горючесмазочными материалами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском главном управлении МЧС.

Огонь накрыл площадь в 400 кв. м. в помещении по улице Октябрьской. Из-за бочек с горючим тушение пожара осложняется.

В ликвидации пожара участвуют 31 человек и 11 единиц спецтехники. Развёрнут штаб пожаротушения. По предварительной информации, в момент возникновения огня в здании не находились люди. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 14:33 по местному времени, к 15:27 огонь локализовали, продолжается работа по его тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелся барак. Местные жители подозревают, что это мог быть очередной поджог — ранее в городе горело семь деревянных домов.

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