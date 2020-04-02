Ярославль, , 13:11 — REGNUM Мировой суд Фрунзенского района Ярославля признал водителя автомобиля «Хендай» виновным в нарушении правил дорожного движения, он не пропустил автомобиль «Скорой помощи», в котором везли ребенка в больницу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Элвин Мусаев идет в суд

Само происшествие случилось вечером 24 марта на улице Звездная в Ярославле. Реанимобиль не мог покинуть двор, так как ему мешала иномарка. Эпизод попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях и вызвало волну негодования ярославцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM проверку по данному факту начал Следственный комитет, а в полиции на нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Рассмотрение протокола проходило в мировом суде Фрунзенского района, однако из-за коронавируса на процесс допускались только его участники. Правонарушитель от комментариев отказался, сообщив лишь, что будет давать их только в эфире федеральных телеканалов. Вердикт был вынесен спустя полтора часа после начала процесса.

«Мировой судья судебного участка N 2 Фрунзенского района признала Элвина Мусаева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.17 КоАП и назначила наказание в виде 3 месяцев лишения права управления транспортным средством», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фрагмент видео с правонарушением

Согласно санкции данной статьи, вынесенное наказание является минимальным. В частности, при наличии оснований суд мог лишить виновника прав на срок до года плюс назначить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, однако этого не сделал. В законную силу решение пока не ступило и может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

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