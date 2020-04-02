Барнаул, , 13:08 — REGNUM Несмотря на объявленые в Алтайском крае карантинные и ограничительные мероприятия, связанные с распространением эпидемии коронавируса, в алтайском детском доме, о котором писало ИА REGNUM, стали вывозить детей. Об этом редакции сообщила Наталья — одна из воспитателей данного детского учреждения.

Мальчик-инвалид, воспитанник алтайского детдома, который получил повреждения от ночной няни Архив одного из сотрудников детского дома

По её словам, 31 мая, когда губернатор региона Виктор Томенко подписал указ о самоизоляции, в детском доме начали происходить странные вещи. Воспитанникам руководство сказало писать заявления на перевод в другие учреждения, поскольку детдом закрывается, а сотрудникам на собрании пояснили, что речь идёт не о закрытии, а о сокращении штата, поскольку персонал не справляется со своими функциями.

«Получив такую информацию, мы и детям нашим стали пояснять, что не закроют наш детдом. А те, кто написали заявления, захотели их забрать, но не тут-то было. Ребятам сказали, мол, уже поздно. И вот уже сегодня пятеро воспитанников направлены в Барнаул», — пояснила Наталья.

Сама воспитатель полагает, что с детьми нельзя было так поступать, их мнение в такой ситуации нужно было учитывать прежде всего, а не выманивать у них заявления под предлогом закрытия учреждения.

«Дети в шоке, Многие из них здесь выросли, и хотели бы остаться жить дальше. Мы сами ничего понять не можем, но подозреваем, что такое могло произойти после того, как информация о существующих у нас проблемах была публично обнародована, и начались проверки.

Особенно удивительно, что с одной стороны из-за эпидемии коронавируса нам от главы района пришло предписание самоизолироваться в детском доме, а с другой — в разгар эпидемии детей увозят. И некоторым родственникам детдомовцев даже не говорят — куда. Мол, увезём, но сделаем так, чтобы вы имели возможность с ними», — поясняет воспитатель. Она также отметила, что обращение к детскому омбудсмену Ольги Казанцевой не помогло.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, данному детскому дому хронически не везёт с руководством. В 2017 году, после расследования, проведённого ИА REGNUM, за превышение служебных полномочий и растрату к уголовной ответственности была привлечена теперь уже бывший директор.

Но и новое руководство, судя по написанным воспитанниками заявлениям, не предпринимало ничего, чтобы урезонить распоясавшихся подростков, а попросту закрывало глаза на творящиеся в вверенном учреждении безобразия. После новой публикации ИА REGNUM выяснилось новые шокирующие подробности из жизни воспитанников и воспитателей.

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Так, мальчика-инвалида, который не хотел спать, ночная няня так тащила по ковру, что содрала кожу. Наряду с кадровыми проблемами и конфликтом в коллективе, вызывает вопросы и полноценность питания в столовой, и качество продуктов, а также — разнообразие меню.

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