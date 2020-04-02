Шумихинский район, Курганская область, , 12:43 — REGNUM В Курганской области исполняющая обязанности директора ГКУ «Шумихинское лесничество» подозревается в причастности к незаконной рубке леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в период с июня по август 2019 года в Шумихинском районе совершались незаконные вырубки леса.

По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).