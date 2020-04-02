Махачкала, , 12:26 — REGNUM Оторвавшееся от грузовика колесо убило человека в Кизлярском районе Дагестана. Жертвой несчастного случая стал водитель легковой машины, в которую оно влетело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло вечером 31 марта на участке федеральной автодороги Астрахань — Махачкала. Водитель КамАЗа во время движения не заметил, что запасное колесо отсоединилось, и продолжил путь. Отлетевшее колесо отлетело в автомобиль Mitsubishi Lancer, который ехал во встречном направлении.

В результате происшествия водитель иномарки — 33-летний житель села Хадиял в Тляратинском районе Дагестана — был доставлен в городскую больницу Кизляра. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался в медучреждении.

Личность водителя КамАЗа установлена, им оказался 57-летний житель Казбековского района Дагестана. По факту произошедшего собран материал для принятия процессуального решения.