Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Канаша, которого подозревают в подделке протокола общего собрания жильцов для перевода квартиры в нежилое помещение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следствие полагает, что в ноябре 2019 года в Канаше подозреваемый, являясь владельцем квартиры в одном из домов, приобрёл подложный протокол собрания собственников дома по вопросу перевода его жилья в нежилое помещение.

«В протокол были включены заведомо поддельные подписи о согласии собственников квартир. В последующем злоумышленник предоставил протокол в администрацию Канаша для перевода своей квартиры из жилого помещения в нежилое», — считают правоохранители.

В ведомстве отмечают, что житель города планировал превратить квартиру в магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии 39-летний учредитель ряда коммерческих организаций признан виновным в подделке документа, уклонении от уплаты налогов, фальсификации доказательств. Правоохранители установили, что он уклонился от уплаты 27,4 млн рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль за 2014 год, включив в налоговые сведения заведомо ложную информацию. Ему назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно.