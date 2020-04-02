Ярославль, , 12:09 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки на коронавирус обследовано 298 человек, 9 проб отправлены на подтверждение в Москву. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Лаборатория Yarregion.ru

Всего власти ждут подтверждения 12 анализов. Все выявленные пациенты госпитализированы. Состояние трёх ранее подтвержденных прежнее: двое — в удовлетворительном, один — средней степени тяжести. На обязательной самоизоляции находятся 2081 человек.

«Обращаю внимание, что президент Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах за нарушение карантина. Для граждан они составят от 20-ти до 40 тысяч рублей и это только в случае, если нарушение не повлекло последствий для других людей», — сказал Дмитрий Миронов.

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