Ярославль, 2 апреля 2020, 12:09 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки на коронавирус обследовано 298 человек, 9 проб отправлены на подтверждение в Москву. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
Всего власти ждут подтверждения 12 анализов. Все выявленные пациенты госпитализированы. Состояние трёх ранее подтвержденных прежнее: двое — в удовлетворительном, один — средней степени тяжести. На обязательной самоизоляции находятся 2081 человек.
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