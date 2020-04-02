Джакарта, 2 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Посольство США в Индонезии подтвердило смерть своего сотрудника от коронавируса, сообщает Sindonews.
«С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть сотрудника посольства США в Джакарте», — говорится в заявлении посольства США в Джакарте.
«Что касается конфиденциальности, мы не можем предоставить дополнительную информацию», — подчеркнули в посольстве США.
Посольство США в Джакарте продолжает тесно сотрудничать с ведомствами заинтересованных сторон в Государственном департаменте США и центрах по контролю и профилактике заболеваний. Посольство привержено защите здоровья и безопасности американских граждан, сотрудников миссии США и членов их семей.
Посольство США также продолжает сотрудничать с органами здравоохранения и представителями правительства Индонезии в вопросе борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны Индонезии и СШАобсудили по телефону ситуацию вокруг коронавируса.
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