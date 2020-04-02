Тбилиси, 2 апреля 2020, 11:18 — REGNUM Участок Гудаури-Коби автомагистрали Мхета-Степанцминда-Ларс закрыт из-за непогоды, сообщило 2 апреля министерство внутренних дел Грузии.
«Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавины на участке 93−107 км, Гудаури (Почта)-Коби автомобильной дороги Мхета-Степанцминда-Ларс движение всех видов автотранспорта запрещено», — говорится в сообщении департамента патрульной полиции МВД Грузии.
Ранее из-за коронавируса Грузия закрыла границы с соседними странами, в том числе с Россией, и запретила международные пассажирские перевозки во всех направлениях. Но грузовых перевозок эти запреты и ограничения не коснулись, и они выполнялись с соблюдением требований, определенных ВОЗ и минздравом Грузии.