Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств участников долевого строительства, размер ущерба превышает 72 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе проверки ведомством установлено, что специализированный застройщик «Центральный» привлёк для строительства многоквартирного дома № 20 более 300 млн рублей средств граждан. Дом должны были сдать в декабре 2019 года, но «жилые помещения дольщикам до настоящего времени не переданы».

«Средства граждан были потрачены на сторонние цели: погашение кредитов, оплату неустоек, штрафов и др.», — считают в прокуратуре Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в результате участникам долевого строительства причинён ущерб на сумму более 72 млн рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2019 года прокуратурой выявлено более 250 нарушений в сфере долевого строительства, для устранения которых направлено свыше 130 актов реагирования. В ходе разбирательств возбуждено три уголовных дела. К ответственности привлечены более 70 должностных лиц.