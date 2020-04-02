Анкара, , 11:16 — REGNUM В результате нападения члена Рабочей партии Курдистана (РПК) на газопровод в турецкой провинции Агри погибли по меньшей мере 30 военнослужащих. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Rudaw.

По данным журналистов, нападение, предположительно, совершила 25-летняя смертница Сема К., недалеко от газопровода, охраняемого военными.

В ходе нападения было также уничтожено пять бронемашин, десятки военнослужащих получили ранения, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Повреждение газопровода подтвердила иранская сторона, чиновники пообещали в скором времени его восстановить. Власти Турции пока не комментируют ситуацию.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции убили 14 курдских повстанцев на северо-западе Сирии