Уфа, , 11:00 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в Уфе в преступлении против половой неприкосновенности 10-летней девочки, задержан в Смоленске. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о том, что в подъезде дома в микрорайоне Сипайлово Уфы в отношении 10-летнего ребенка совершены насильственные действия сексуального характера, поступило к стражам порядка в ноябре прошлого года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Уфы. Мужчина скрылся от следственных органов и был объявлен в федеральный розыск. Стражи порядка задержали его в марте текущего года в Смоленске и доставили в Уфу.

Сообщается, что следователи установили, что он может быть причастен еще к двум подобным преступлениям, совершенным в феврале прошлого года и октябре 2018 года в отношении двух малолетних девочек.

В настоящий момент мужчине предъявили обвинение. Он находится по стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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