Барнаул, , 10:57 — REGNUM В Алтайском крае, где выявлен уже четвёртый официально зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением находятся 2969 человека. Такие данные на 2 апреля приводит оперативный штаб региона по ситуации COVID-19. Известно, что большинство таких граждан являются гражданами России, но есть и иностранцы, таковых насчитывается 20 человек. Все они наблюдаются по месту пребывания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первой выявленной в Алтайском крае заражённой коронавирусной инфекцией оказалась женщина, прибывшая из Доминиканской Республики. Несмотря на симптомы ОРВИ, у неё не взяли тест на COVID-19, не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа.

Только на десятый день при обследовании оказалось, что жительница Барнаула заражена коронавирусной инфекцией. Всё это вовремя она соблюдала режим самоизоляции, а вот муж посчитал себя здоровым и больше недели ходил на работу.

Третьим выявленным заразившимся оказался контактировавший с данной семьёй человек. Четвёртый случай выявлен накануне. Заболевшей оказалась роженица. Накануне она, родив ребёнка, была помещена в госпиталь для больных коронавирусом, развёрнутый на базе городской больницы № 5 Барнаула.

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