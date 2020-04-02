Ижевск, , 10:30 — REGNUM В Глазовский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы одного из банков по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах»). Также она обвиняется по ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета в крупном и особо крупном размерах»), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Удмуртии.

Установлено, что приглашая клиентов в отделение банка, женщина предлагала переоформить существующие вклады, ей удавалось получать доступ к Личному кабинету клиентов и перевести деньги на счета третьих лиц.

Также она убеждала клиентов приобрести сберегательные сертификаты и оставить их на хранение в банке. Документы женщина оставляла у себя и затем обналичивала.

В общей сложности от действий бывшей сотрудницы банка пострадали 10 человек, ущерб составил 12 млн рублей.

Деньги на счетах клиентов банка восстановлены, имущество обвиняемой арестовано для обеспечения гражданского иска на сумму похищенного.

Уточнятся, что максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке бывшая глава группы клиентского обслуживания операционного офиса одного из банков, используя возможности своего положения, стала переводить средства клиентов на подконтрольные ей счета, в результате чего за два месяца ей удалось завладеть 16 млн рублей.