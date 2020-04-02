Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В квартире одного из домов Приморского района Петербурга следователи обнаружили тела двух молодых людей без внешних признаков насильственной смерти. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 1 апреля 2020 года в квартире одного из домов, расположенного на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, были обнаружены тела 22-летнего мужчины и 18-летней женщины. При первичном осмотре тел внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная поверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным причиной смерти является передозировка наркотиков»,-уточняют в ведомстве.