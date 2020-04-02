Анкара, , 10:30 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 14 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на северо-западе Сирии. Об этом 2 апреля сообщается на странице министерства обороны страны в соцсети Twitter.

«Четырнадцать террористов, пытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Щит Евфрата» были нейтрализованы нашими героическими бойцами», — говорится в сообщении ведомства.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, начиная с 2016 года Турция осуществляет спецоперации против курдских повстанцев на территории Сирии, вторжение военных произошло без приглашения сирийского правительства, что нарушает суверенитет государства.

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