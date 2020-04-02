Соледар, ДНР, 2 апреля 2020, 09:59 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 213 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 2 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 13 снарядов калибра 122 мм, четыре снаряда из танкового орудия, 46 мин калибра 120 мм, 61 мину калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получили три дома и здание школы — повреждена теплотрасса и выбиты стёкла. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК подвели итоги марта 2020 года — за месяц в результате украинских обстрелов погибли два мирных жителя, 11 человек получили ранения, повреждены 114 зданий.
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