Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 213 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 2 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 13 снарядов калибра 122 мм, четыре снаряда из танкового орудия, 46 мин калибра 120 мм, 61 мину калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Озеряновка, Зайцево, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6−7), Каштановое, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Александровка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получили три дома и здание школы — повреждена теплотрасса и выбиты стёкла. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК подвели итоги марта 2020 года — за месяц в результате украинских обстрелов погибли два мирных жителя, 11 человек получили ранения, повреждены 114 зданий.

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