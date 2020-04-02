Уфа, , 09:37 — REGNUM Случаи предъявления недостоверных справок отдела кадров организаций, работающих в режиме самоизоляции, зафиксированы в Уфе. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в случае выявления необоснованной выдачи предприятием справок будут применены меры административного воздействия.

Отмечается, что руководство организации должно издать приказ на период режима повышенной готовности, в котором должен быть указан пофамильный перечень работников, которые должны работать в этот период. На основании данного приказа руководство предприятия и выдает справки индивидуально каждому сотруднику.

При этом в справке обязательно должны стоять две печати: печать организации и печать отдела кадров. Справки должны быть заверены подписью руководителя. Они должны содержать дату и номер приказа приема на работу сотрудника, а также круглосуточный мобильный телефон кадровой службы для того, чтобы стражи порядка могли уточнить подлинность выданного документа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии увеличилось количество заразившихся коронавирусом