Львов, Украина, , 09:34 — REGNUM Жертвами ДТП во Львовской области Украины стали три человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

По данным ведомства, 1 апреля в селе Бендюга столкнулась легковая машина и микроавтобус.

«В результате столкновения три пассажирки «Рено» в возрасте 18, 40 и 60 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили 21-летний водитель «Рено» и его 42-летний пассажир», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки «Мерседес», выезжая на перекрёсток, не уступил дорогу машине «Рено». Полиция задержала 25-летнего водителя «Мерседеса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев — Харьков столкнулись два микроавтобуса, пострадали семь человек.

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