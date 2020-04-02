Львов, Украина, 2 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Жертвами ДТП во Львовской области Украины стали три человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
По данным ведомства, 1 апреля в селе Бендюга столкнулась легковая машина и микроавтобус.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки «Мерседес», выезжая на перекрёсток, не уступил дорогу машине «Рено». Полиция задержала 25-летнего водителя «Мерседеса».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Киев — Харьков столкнулись два микроавтобуса, пострадали семь человек.
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