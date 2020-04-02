Уфа, , 09:11 — REGNUM Женщина с маленьким ребенком попали в реанимацию в Уфе после воспламенения масла на плите при приготовлении пищи. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 31 марта в жилом доме. Молодая мама готовила ужин. В какой-то момент из-за неосторожности масло закипело и загорелось. В результате начался пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Несмотря на это, женщина и ее ребенок получили ожоги различной степени тяжести. Они были госпитализированы в ГКБ № 18 в тяжелом состоянии.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра масло на включенной плите. Если масло все же загорелось, необходимо срочно выключить плиту, а огонь накрыть металлической крышкой или противнем. Категорически нельзя пытаться тушить масло водой.

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