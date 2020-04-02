Уфа, , 08:59 — REGNUM Мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в припаркованный грузовик. Об этом 2 апреля сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром в Уфе на ул. Майкопская. Автомобиль «Mitsubishi ASX» под управлением 63-летнего местного жителя наехал на припаркованный грузовик «Man».

Гильмутдинов добавил, что в результате ДТП пострадал водитель легковушки. Сообщается, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

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