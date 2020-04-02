Уфа, 2 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в припаркованный грузовик. Об этом 2 апреля сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, авария произошла утром в Уфе на ул. Майкопская. Автомобиль «Mitsubishi ASX» под управлением 63-летнего местного жителя наехал на припаркованный грузовик «Man».
Гильмутдинов добавил, что в результате ДТП пострадал водитель легковушки. Сообщается, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте ранее в этом сюжете: Пьяный глухонемой водитель устроил ДТП в Хабаровском крае